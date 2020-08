Il Campionato Italiano Minimoto torna in pista a Ferrara (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il primo round di Rieti è tempo, per i piloti del Campionato Italiano Minimoto di tornare in pista e, questo weekend, l'appuntamento si sposterà a Ferrara , tappa classica del calendario. Le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Campionato Italiano Ciclismo - Il Campionato Italiano Esordienti verso Volta | Voce Di Mantova La Voce di Mantova Cassata aspetta lo Spezia in serie A: "Ha tutte le carte in regola per il salto"

Liguria - Mezzala moderna, a cui piace inserirsi, ma che dà soprattutto molta sostanza alla propria mediana. Spezzino di San Terenzo, classe '97, lo Spezia Calcio lo ha "assaggiato" solo di passaggio ...

CIGT | Altro podio per BMW Team Italia a Misano, successo nella classe GT4

Stefano Comandini e Marius Zug conquistano un 2° e un 4° posto nel Campionato Italiano Gran Turismo a Misano con il BMW Team Italia. Francesco Guerra e Simone Riccitelli trionfano in Gara 1 nella ...

