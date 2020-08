Beccati a fare il gioco delle tre campanelle, divieto di ritorno per sei persone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Salerno al fine di rafforzare la sicurezza in città in occasione del periodo estivo la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha emesso in data odierna n. 7 provvedimenti di Divieti di ritorno nel Comune di Salerno per la durata di anni 3 nei confronti di altrettanti pregiudicati dell’hinterland napoletano. In particolare, è stato allontanato con il provvedimento del Questore di Salerno e rimpatriato in provincia di Napoli con l’obbligo di non fare ritorno nel comune di Sicignano degli Alburni, un pregiudicato deferito dai Carabinieri del luogo per truffa aggravata in danno di un’anziana in quanto, simulando un incidente stradale subìto dal ... Leggi su anteprima24

