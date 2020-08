Sostenibilità: ‘Rivoluzione idrogeno’, piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (2) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) – Idrogeno verde in mercati strategici: una strada, complementare o alternativa a quella della miscelazione, è di prevedere quote di penetrazione dell’idrogeno verde in alcuni mercati come quello del trasporto pesante. Camion, autobus e treni sono settori nei quali è possibile far crescere l’uso di idrogeno verde senza particolari costi aggiuntivi. In Italia parliamo di oltre 4000 chilometri di binari, pari a circa un quarto della rete ferroviaria nazionale, attualmente percorsi da treni diesel e non elettrificabili. Snam ha firmato un accordo con Alstom per accelerare questa transizione. Due Coradia iLint di Alstom (il primo treno con celle a combustibile a idrogeno al mondo) sono operativi in Germania dal 2018, e il piano di sviluppo è già in atto con una flotta di quarantun treni commissionati per il ... Leggi su calcioweb.eu

zazoomblog : Sostenibilità: Rivoluzione idrogeno piano in 10 mosse per farlo decollare-Scheda (2) - #Sostenibilità… - TV7Benevento : Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (3)... - TV7Benevento : Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda (2)... - TV7Benevento : Sostenibilità: 'Rivoluzione idrogeno', piano in 10 mosse per farlo decollare/Scheda... -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità ‘Rivoluzione Aggioirnamenti dati Epidemia Coronavirus in Umbria www.quotidianodellumbria.it