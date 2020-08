Nuovo allenatore Udinese, si allontana Gotti: in pole Maran (Di martedì 4 agosto 2020) . I bianconeri però monitorano anche Semplici Una svolta quasi inaspettata. Luca Gotti era sul punto di essere riconfermato, nonostante le voci che lo davano vicino al Watford. Nelle ultime ore l’Udinese ha però deciso di mettere tutto in discussione, come riportato da Gianlucadimarzio.com. In pole Maran, reduce dall’avventura con il Cagliari. Ad ogni modo il club friulano sta monitorando altri profili, tra cui Leonardo Semplici. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il prossimo allenatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

