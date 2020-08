Meteo 4 agosto 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di martedì 4 agosto 2020) Anticiclone africano ko. Intensa perturbazione temporalesca invade l’Italia. Il Meteo per la giornata di oggi 4 agosto 2020. La perturbazione atlantica che sta interessando il Nord Italia, si va estendendo al centro ed in parte al Sud Italia con il suo carico di rovesci e temporali e un deciso calo delle temperature. Vediamo il Meteo per la giornata di oggi 4 agosto 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Liguria: venduta per 10 milioni l’Isola di Gallinara. Chi l’ha comprata Meteo 4 agosto 2020: i dettagli previsionali Meteo 4 agosto 2020 (Getty Images)Nord Ovest ... Leggi su bloglive

