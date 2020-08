Maltempo sul Nord Italia, in Liguria crolla muro su tre clochard. Fulmine si schianta su palazzo nel Padovano (Di lunedì 3 agosto 2020) Maltempo nel Nord Italia. In Liguria temporali, fulmini, grandine e un muro che crolla su tre clochard mandandone uno all'ospedale. Sono i segni dell'ondata del Maltempo che si è abbattuta sul levante ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo sul Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia: in Liguria crolla un muro su 3 clochard Il Messaggero Maltempo in Lombardia, Coldiretti: danni per milioni nel Mantovano

Milano, 3 ago. (askanews) - Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati insieme a pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole e d ...

Maltempo, dopo il caldo ecco i temporali: allerta al Nord

Il forte caldo lascia il posto all’allerta maltempo. Come preannunciato la scorsa settimana ecco che arrivano i primi rovesci sulle zone del Nord Italia, pronti a calare nei prossimi giorni sul Centro ...

