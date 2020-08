Calcio: Manchester United dice no,Roma saluta Smalling ++ (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - Roma, 02 AGO - Ieri l'ultima partita con la maglia giallorossa, oggi l'ultimo allenamento a Trigoria. L'avventura di Chris Smalling con la Roma sta per volgere al termine. Il Manchester United ... Leggi su corrieredellosport

IlmsgitSport : Roma, il #manchester dice no: #smalling ai saluti - ilmessaggeroit : Roma, il #manchester dice no: #smalling ai saluti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Il Manchester United dice no all'estensione del prestito, la Roma saluta Smalling - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Il Manchester United dice no all'estensione del prestito, la Roma saluta Smalling - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Il Manchester United dice no all'estensione del prestito, la Roma saluta Smalling -