Tuchel | «Infortunio Mbappé? Sono preoccupato Contro il Saint-Etienne è sempre così» – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato dell'Infortunio di Kylian Mbappé: queste le sue parole Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato dell'Infortunio di Kylian Mbappé. Queste le sue parole in conferenza stampa. MBAPPÉ – «Le sue condizioni? Adesso non ho altre notizie. Sicuramente siamo preoccupati. Chi non lo sarebbe dopo aver visto le immagini dell'intervento. Sono senza parole». Saint Etienne – «Contro di loro è sempre così. Nelle ultime gare hanno sempre avuto almeno un cartellino rosso nei primi minuti. E non vengo a ripetervi cosa si dice negli ...

