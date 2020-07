Donald Trump dice che non è sicuro che accetterà i risultati delle elezioni (Di lunedì 20 luglio 2020) (foto: FoxNews)Dichiarazioni controverse, risposte poco pertinenti e molti tentennamenti riguardanti dati e statistiche. È questo il bilancio dell’ultima intervista rilasciata a Fox News dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel rispondere alle domande di Chris Wallace, noto anchorman – e famoso per avere posizioni abbastanza indipendenti rispetto alla linea politica dell’emittente televisiva – l’ex tycoon è apparso in evidente difficoltà: più volte ha cercato riscontro per alcune affermazioni senza trovarlo, chiedendo anche l’aiuto dei propri collaboratori. A far discutere, però, sono state anzitutto le parole pronunciate dal presidente riguardo alle prossime elezioni. Trump ha detto che in caso di vittoria del candidato ... Leggi su wired

Cinque anni fa - dice il sondaggista Terrance Woodbury - «nessuno avrebbe pensato che Donald Trump sarebbe diventato presidente. È una follia, finché qualcuno non ci riesce».

La pandemia in virulento corso negli Stati Uniti ha certamente penalizzato non poco Donald Trump nella sua corsa presidenziale. E ciò non soltanto per via delle accuse di incapacità di gestione dell'e ...

