Questa Michelle Hunziker? Scordatela. Drastico cambio di look, torna in tv con All Together Now e si mostra così: travolta dalle critiche | Guarda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il gran ritorno in tv di Michelle Hunziker non coincide con un trionfo personale. La conduttrice svizzera, dopo la fine di Striscia la notizia, riporta su Canale 5 il suo All Together Now con una puntata speciale, "La Supersfida" insieme a J-Ax. Lo show musicale ha visto alternarsi sul palco 100 personaggi famosi, con, tra gli altri, Iva Zanicchi, Le Donatella, Mietta, Silvia Mezzanotte ex voce dei Matia Bazar. Ma gli occhi dei telespettatori erano tutti per la padrona di casa: la Hunziker si è presentata con un taglio di capelli inedito, caschetto sbarazzino, e soprattutto un look molto mascolino con completo total black, pantalone dritto e giacca (poi sparita). Conduzione impeccabile e ironia, certo, ma molti telespettatori sui social lamentano la ... Leggi su liberoquotidiano

Parisseonline : RT @DanieleMignardi: ??????Valentina Parisse torna sugli schermi in veste di giudice dello show musicale 'All Together Now La Supersfida', con… - DanieleMignardi : ??????Valentina Parisse torna sugli schermi in veste di giudice dello show musicale 'All Together Now La Supersfida',… - pnkmvn : questa sopra jal e michelle io- - michelle_12d : RT @poeticmartina: Naya Rivera ha letteralmente sacrificato la sua vita per salvare suo figlio, era veramente un angelo questa storia mi fa… - michelle_12d : RT @iosonoscioccata: Lei ci ha salutato così, con questa immagine, che ritrae la sua ragione di vita, quella per cui ha perso la sua. Naya,… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa Michelle Michelle Hunziker sorprende tutti, annuncio importante su All Together Now ControCopertina Michelle Hunziker, la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti: “Mi chiese di scegliere”

Nel corso della carriera per Michelle Hunziker non sono mancati momenti davvero difficili da vivere per lei, come gli anni trascorsi in una setta che hanno condizionato sia la sua vita che la carriera ...

All Together Now, La Supersfida/ Diretta: Daria Biancardi è la vincitrice!

Non ci sarà solo Gregorio Rega nella puntata speciale di All Together Now in cui si sfideranno i sedici migliori concorrenti delle due edizioni, ma anche Sonia Mosca. La vincitrice della seconda edizi ...

Nel corso della carriera per Michelle Hunziker non sono mancati momenti davvero difficili da vivere per lei, come gli anni trascorsi in una setta che hanno condizionato sia la sua vita che la carriera ...Non ci sarà solo Gregorio Rega nella puntata speciale di All Together Now in cui si sfideranno i sedici migliori concorrenti delle due edizioni, ma anche Sonia Mosca. La vincitrice della seconda edizi ...