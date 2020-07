Nuova chat degli orrori, si scambiavano video di torture fino alla morte su bambini: denunciati anche 19 minorenni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pagavano in criptovalute sul deep web, la parte del web nascosta ai motori di ricerca, per assistere in diretta a violenze sessuali torture. Nella maggior parte dei casi, le vittime erano minorenni, spesso bambini originari del sud-est asiatico, seviziati da adulti mentre chi assisteva poteva anche interagire, proponendo quale e quante torture infliggere. Solo pochi giorni fa, il tribunale di Firenze aveva coordinato l’operazione «Dangerous images», nella quale era emersa una chat con almeno 25 minorenni, nella quale venivano scambiati video e foto, definite dagli inquirenti: «di alta crudeltà». Sono 25 i denunciati stavolta nell’ambito dell’operazione «Delirio», portata ... Leggi su open.online

LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: Da Whatsapp al 'deep web', spunta una nuova chat degli orrori #Siena - elenafrance0 : RT @qn_lanazione: Da Whatsapp al 'deep web', spunta una nuova chat degli orrori #Siena - qn_lanazione : Da Whatsapp al 'deep web', spunta una nuova chat degli orrori #Siena - agazzialessandr : Nuova quick chat di Rocket League: Vabbè. - Giulia_s_93 : Nuova chat ?? Si fa sempre più vicina la cena di stasera #skamitalia #rames @cri_ferri89 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova chat

LA NAZIONE

Più di 2 miliardi, sono utenti iscritti a WhatsApp e che ogni giorno la utilizzano per chattare e scambiarsi messaggi, emoticons e audio con le persone con cui sono in contatto. Sebbene ogni tanto pos ...Google annuncia delle interessanti novità in arrivo per Gmail, le quali sono trapelate sulla rete quest’oggi in anticipo e ve le riportiamo a seguire. Le novità in arrivo per Gmail svelate con un leak ...