Emilia-Romagna, vietato il calcetto: appassionati oltrepassano il Po e giocano in Lombardia (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Emilia-Romagna è vietato giocare a calcetto, ma gli appassionati non vogliono rinunciare e per questo motivo ogni giorno centinaia di sportivi della provincia di Piacenza valicano il Po e giocano in Lombardia a San Rocco al Porto e Guardamiglio, strutture vicinissime in cui invece giocare a calcio a 5 è consentito da Fontana. Al quotidiano Libertà uno dei giovani che stanno mettendo in pratica questa trasferta particolare spiega: “Onestamente io ho più paura di infettarmi sul treno per Milano che devo prendere ogni mattina, che non giocando a calcetto”. Leggi su sportface

sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - sbonaccini : #formazione, dall'energia sostenibile alla meccatronica: dalla @RegioneER oltre 8 MILIONI di euro per diplomare TEC… - RegioneER : #Coronavirus, al via lo SCREENING sierologico GRATUITO ai DONATORI di SANGUE. 130mila le persone coinvolte.… - SofiaSorgente : RT @bravimabasta: Segnalo agli amici del centro-centro che deridono Zingaretti per aver elogiato le Sardine (senza le quali avremmo l’Emili… - Ecate31 : RT @uvafragola: La regione Emilia Romagna ha predisposto per tutti i donatori di sangue la disponibilità al test sierologico e tampone. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus: 13 nuovi positivi, di cui 6 asintomatici da screening regionali. I guariti salgono a 23.511 (+15) Regione Emilia Romagna Rapina, usura, ricettazione, riciclaggio: 33 arresti e oltre 100 indagati in 4 regioni

VENEZIA/ Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associazione ...

'ndrangheta in Veneto, 33 ordinanze di custodia cautelare

15 luglio 2020 Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Ddda, nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associ ...

VENEZIA/ Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associazione ...15 luglio 2020 Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Ddda, nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associ ...