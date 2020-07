Atalanta inarrestabile; Brescia annientato (Di mercoledì 15 luglio 2020) La 33a giornata del campionato di Serie A, si apre con l’anticipo tra Atalanta e Brescia. Un derby molto sentito che ha scritto momenti storici e indelebili per il calcio italiano. Dalla corsa di Mazzone sotto la curva fino al rigore sbagliato di Di Biagio per arrivare ai giorni nostri. Ora l’Atalanta è una grande del nostro campionato mentre il Brescia al primo anno in Serie A, sembra essere già condannato alla retrocessione. Primo tempo ricco di gol Sono cinque i gol che vengono messi a segno nel primo tempo. La Dea ne fa nonostante le assenze di Ilicic, Gomez e Muriel. Tanto turnover per la squadra di Gasperini che però trova subito il gol del vantaggio con Mario Pasalic al primo minuto di gioco per poi però farsi raggiungere subito da Torregrossa dopo pochi ... Leggi su sport.periodicodaily

Gasperini non si accontenta anche se la sua Atalanta si conferma una macchina da gol. “Siamo vicinissimi a tornare in Champions League, manca solo la matematica. Poi continueremo a giocare queste cinq ...

