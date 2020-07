Vogliono lo stato d'emergenza ma licenziano i lavoratori della sanità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vogliono prorogare lo stato d'emergenza, ma licenziano i lavoratori della sanità. Il ministro Speranza questa brutta storia dell'Aifa la deve chiarire bene, dopo che si è saputo che una cinquantina di lavoratori internali a fine luglio saranno messi in mezzo alla strada. Si sguarnisce l'agenzia del farmaco in presenza degli allarmi (di governo) sul Covid. Fioccano le interrogazioni, presentate da Lollobrigida per Fratelli d'Italia, dalla Gelmini per Fi e persino dalla Serracchiani per il Pd. Ma il governo non pronuncia una sillaba. Anzi, il 30 giugno scorso ha concesso una miniproroga al 31 di questo mese diffidando l'agenzia a utilizzare ancora quei lavoratori che guadagnano poco più di mille euro al mese. ... Leggi su iltempo

