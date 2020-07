Il primario Alberto Zangrillo: “L’emergenza Coronavirus è finita da 2 mesi”, il modo di comunicare i decessi “è scorretto” (Di martedì 14 luglio 2020) “L’Emergenza Covid? E’ finita da due mesi“: “E’ un mese che in Lombardia non si muore più di Covid” ed “evocare l’emergenza porta al panico e alla morte sociale“: lo ha affermato il professor Alberto Zangrillo, primario della clinica San Raffaele di Milano, che in un’intervista a “Il Tempo” spiega anche che il modo di comunicare i decessi “è scorretto e non rispecchia la realtà” perché spesso “la causa di morte è chiara a tutti ma purtroppo verrà addebitata al virus“. D’altro “tutti sanno che in Italia l’eccesso di mortalità da Sars Cov2 è fortunatamente azzerato da due ... Leggi su meteoweb.eu

sem37231228 : @anna95859997 @AlessandroFois9 @CesareSacchetti Veramente Zangrillo pare sia stato nominato per le prossime elezion… - alberto_cozzi : RT @distefanoTW: 20 anni di avanzo primario, BTP sempre collocati, esportiamo armi negli USA e in mezzo mondo, estraiamo petrolio e gas e c… - auleia1 : @FascioMerda @LegaSalvini Il professor Alberto Zangrillo è primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazion… - neXtquotidiano : Alberto #Zangrillo e i topi da laboratorio che pensano di saperne più di lui A In Onda il primario del San Raffael… - sassari68 : RT @Miti_Vigliero: 'Fauci è sicuro che il virus non stia diventando più debole. Agli scienziati che sostengono, in Italia soprattutto il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : primario Alberto Il primario Alberto Zangrillo: “L’emergenza Coronavirus è finita da 2 mesi”, il modo di ... Meteo Web Coronavirus, secondo Zangrillo l'emergenza è finita da mesi

Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, afferma che il coronavirus in Italia non produce gli stessi problemi di tre mesi fa. “Se dirlo equivale a essere ritenuto irresponsabi ...

Zangrillo: "Non mi candido a sindaco di Milano. Sala deve restare dov'è"

Le dichiarazioni del prorettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Se Pier Luigi Lopalco si candida a consigliere regionale per la Puglia al fianco di Emiliano, perché non pensare ad Alberto Za ...

Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, afferma che il coronavirus in Italia non produce gli stessi problemi di tre mesi fa. “Se dirlo equivale a essere ritenuto irresponsabi ...Le dichiarazioni del prorettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Se Pier Luigi Lopalco si candida a consigliere regionale per la Puglia al fianco di Emiliano, perché non pensare ad Alberto Za ...