Coronavirus, Zangrillo sicuro: “In Italia, l’emergenza è già finita da tempo” (Di martedì 14 luglio 2020) Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ha rilasciato dichiarazioni decisamente ottimistiche sullo stato del Coronavirus in Italia I numeri relativi al Coronavirus in Italia sono in netto miglioramento, il Paese è ripartito e c’è chi va contro la probabile scelta del Governo di prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi. Tra questi, … L'articolo Coronavirus, Zangrillo sicuro: “In Italia, l’emergenza è già finita da tempo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - Agenzia_Italia : Per il dottor Zangrillo l'emergenza Covid è finita da due mesi - Agenzia_Italia : Per il dottor #Zangrillo l'emergenza #COVID19 è finita da due mesi. - BrunaGueze : RT @Misurelli77: #Zangrillo :'l'emergenza CoronaVirus finita da due mesi' Briatore:'La Tachipirinha fa miracoli' - Nanoalto : RT @neXtquotidiano: #Zangrillo: 'È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid' In Lombardia invece e purtroppo di Covid si contin… -