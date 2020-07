Atalanta-Brescia, le probabili formazioni del derby lombardo (Di martedì 14 luglio 2020) Al “Gewiss Stadium”, Atalanta-Brescia si sfidano nel match valido per la 33^ giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Atalanta-Brescia si sfidano nel match valido per il 33° turno della Serie A. Le squadre vivono in un momento di forma molto diverso. I bergamaschi sono quarti in classifica, ad un punto di distanza da Lazio ed Inter, che ha una partita in più. Nel turno precedente l’Atalanta ha pareggiato 2-2 con la Juventus. Il Brescia al contrario è ormai ad un passo dalla retrocessione, e nell’ultimo turno ha perso in casa con la Roma. In classifica l’Atalanta è quarta con 67 punti, il Brescia 19° con 21, lontano 9 punti dalla zona ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Brescia Derby Atalanta-Brescia, "uniti nel dolore": la rinascita passa anche dal calcio. FOTO Sky Sport Atalanta, infortunio alla testa per Muriel dopo una caduta: le sue condizioni

Infortunio per Luis Muriel. Come riporta Bergamo e Sport, il calciatore ha riportato un trauma cranico e una ferita alla testa dopo una caduta accidentale. Pronta la corsa in ospedale e il ricovero pe ...

Già in campo stasera, Gasp fa rifiatare il Papu: Dea con Malinovskyi. Juve, riposa Bonucci. Quanti dubbi per Pioli

Atalanta Il 2-2 dello Stadium ha frenato la Dea solo nei numeri, non nello stato di forma. Davanti Malinovskyi si propone in appoggio a Zapata-Ilicic, con Gomez, Muriel e Pasalic dalla panchina. Ma Ga ...

