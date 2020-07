Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi prendono il largo (dal gossip) (Di lunedì 13 luglio 2020) Sul triangolo dell’estate 2020 ci si continua a interrogare, tra indizi (sbagliati), smentite e (presunti) nuovi colpi di scena. Intanto, l’unica protagonista – suo malgrado – che non ha ancora voluto dire la sua continua le sue vacanze. Alessia Marcuzzi fa ancora il bagno in Costiera Amalfitana, ora circondata dal resto della famiglia. Ci sono i figli Tommaso, avuto nel 2001 da Simone Inzaghi, e Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. E poi c’è Paolo Calabresi Marconi, suo marito dal 2014 Leggi su vanityfair

zazoomblog : “Guardate questa foto”. Belen Stefano e Alessia Marcuzzi: la soffiata di Dagospia - #“Guardate #questa #foto”.… - modamadeinitaly : I Miei Tutorial Luce Beauty dal blog di Alessia Marcuzzi - notizienet : Alessia Marcuzzi condurrà ancora Temptation Island, a partire da settembre - solospettacolo : Alessia Marcuzzi condurrà ancora Temptation Island, a partire da settembre (archivio) - blogtivvu : Stefano De Martino clicca “like” (ma anche Belen) ad Alessia Marcuzzi -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Positanonews

L’unica certezza è l’estraneità di Alessia Marcuzzi, finita nella rete del gossip e indicata come la causa dell’addio fra Belen e Stefano. A smentire i gossip per primo è stato De Martino ...Quello di Alessia Marcuzzi a Temptation Island non è stato un saluto definitivo. Eravamo rimasti alla sua decisione di un abbandono del reality, che era rimasto in mano a Filippo Bisciglia per le sei ...