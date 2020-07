Parma-Bologna, infortunio per Bani: contrasto con Kucka, condizioni da valutare (Di domenica 12 luglio 2020) Mattia Bani ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 44 di Parma-Bologna: il difensore centrale è rimasto a terra dolorante dopo un duello con Kucka. Mihajlovic per forza di cose ha dovuto ridisegnare la sua difesa: con l’ingresso di Mbaye, è Tomiyasu a prendere il posto di Bani al centro della difesa ospite. Una nota stonata all’interno di un primo tempo giocato in maniera superba dai felsinei, che controllano il match del Tardini sullo 0-2. Sarà da monitorare la condizione del classe ’93. Leggi su sportface

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - DiMarzio : Il tutto dopo il caso di positività al #coronavirus riscontrato ieri. Il #Parma è pronto ad affrontare il #Bologna - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bologna, tegola per Mihajlovic: infortunio per Bani, in dubbio per il N… - debatedeportiv5 : RT @CampeonatoItal1: Jogos no intervalo: Udinese 1-1 Sampdoria ?Lasagna ?Quagliarella Parma 0-2 Bologna ?Danilo… -