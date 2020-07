Erotismo, le foto di Ren Hang parlano di sado e fetish con un’eleganza insolita (Di domenica 12 luglio 2020) “Le mie labbra vicine alle tue devono attaccarsi, vorrei unirle con la colla, alle tue, cucirle alle tue con un filo; dai, dormiamo così stanotte. Eppure quando ci svegliamo, sono nuovamente separate”. No, non è una poesia dimenticata chissà dove di Pablo Neruda ma sono versi del fotografo cinese Ren Hang, morto suicida a soli trent’anni. Se vogliamo far girare il turismo e l’arte – e perché no anche gli ormoni – in quest’estate di vacanze anomale, perché non visitare mostre sorprendenti e piene di spunti anche per ravvivare l’attività sessuale? A Prato, esattamente al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, sono esposte per la prima volta in Italia 90 opere dell’acclamato fotografo e poeta cinese: una mostra che ho visitato e che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Emily Ratajkowski nuda insieme al marito - alto erotismo di fronte allo specchio [FOTO] Emily Ratajkowski infiamma il web: l’ultima foto è da urlo Quarantena dal sapore piccante per Emily Ratajkowski. La modella e attrice americana ha lasciato senza fiato i suoi numerosi follower con uno scatto bollente. Grazie al suo ...

ilfattoblog : Erotismo, le foto di Ren Hang parlano di sado e fetish con un’eleganza insolita - Noovyis : (Erotismo, le foto di Ren Hang parlano di sado e fetish con un’eleganza insolita) Playhitmusic - - marcelloraviola : @jackmyonlylove Già solo la foto del tuo profilo fa vedere una donna che fa venire voglia di conoscerla .... c'è pi… - Mariano95443981 : @chefrosy1609 @rosy1609 Hermosa, sensual, erotismo puro, bella foto!!! - DimitriDeVita : RT @liberaeva: #FOTOGRAFIA #foto Amarsi che casino! Tempi di Vintage -

Ultime Notizie dalla rete : Erotismo foto Riflessioni sull'erotismo: gli artisti, i designer e le serie tv da non perdere L'Officiel - Italy A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: la fantasia viaggia con Michele Morrone

Nella Scuola di Seduzione di Barbara Fabbroni si parla del successo di Michele Morrone e del film 365 Days che lo ha trasformato in una star internazionale. Le immagini scorrono veloci, intriganti, co ...

Rapper friulano promuove il suo singolo, Instagram glielo boicotta per "erotismo"

Prodotto da Jamie Fields, "Amami" rappresenta la prima love song del rapper. Dopo l'avventura di "Panini 90", Ep dedicato alle stelle del calcio del passato, Il Guru si rinnova e si propone ai suoi fa ...

Nella Scuola di Seduzione di Barbara Fabbroni si parla del successo di Michele Morrone e del film 365 Days che lo ha trasformato in una star internazionale. Le immagini scorrono veloci, intriganti, co ...Prodotto da Jamie Fields, "Amami" rappresenta la prima love song del rapper. Dopo l'avventura di "Panini 90", Ep dedicato alle stelle del calcio del passato, Il Guru si rinnova e si propone ai suoi fa ...