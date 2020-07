Bakugan: Campioni di Vestroia per Nintendo Switch è stato annunciato durante il Nintendo Treehouse (Di venerdì 10 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Interactive Entertainment, Spin Master e WayForward oggi annunciano Bakugan: Campioni di Vestroia, un gioco di ruolo d'azione completamente nuovo in arrivo il 3 novembre 2020 come esclusiva Nintendo Switch, e che andrà a espandere il popolarissimo franchise internazionale di Bakugan al fianco dell'emozionante e avventurosa serie anime trasmessa in TV, l'innovativa linea di giocattoli, il gioco di carte e altro ancora. Il gioco è basato su una storia completamente originale e sui caratteristici Combattimenti Bakugan in cui i giocatori si alleeranno con potenti creature note come Bakugan e costruiranno la propria squadra per affrontarsi testa a testa in devastanti battaglie ... Leggi su eurogamer

