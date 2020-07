Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa nel lago Piru: ritrovato soltanto il figlio (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa nel lago Piru: ritrovato soltanto il figlio Naya Rivera è scomparsa. L’attrice americana, che ha recitato nella serie televisiva Glee, stava facendo una gita in barca con il figlio di quattro anni. Rivera, 33 anni, si sarebbe tuffata per un bagno nel lago Piru, in California, ma non è più tornata. A dare l’allarme è stata la Polizia della Contea di Ventura, fuori Los Angeles. Al momento, la polizia sta cercando l’attrice con un team di sub, elicotteri e droni. Ad annunciare la scomparsa ... Leggi su tpi

