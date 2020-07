Gazidis: “La partnership con Roc Nation? Sono molto emozionato per ciò che ci aspetta” (Di giovedì 9 luglio 2020) Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha così commentato la sito ufficiale del club la partnership con Roc Nation, società di eventi del noto rapper Jay-Z: “Questa partnership tra il Milan e Roc Nation rappresenta l’incontro di due grandi organizzazioni con valori forti nel loro DNA. Il nostro impegno condiviso per l’inclusività, l’evoluzione e l’eccellenza guiderà tutto ciò che faremo e Sono molto emozionato per ciò che ci aspetta”. Foto: screenshot Milan TV L'articolo Gazidis: “La partnership con Roc Nation? Sono molto emozionato per ciò che ci ... Leggi su alfredopedulla

Milan_A_Vita : Capitolo @RocNation. È la prova che Gazidis è un ?? anche se non è cuore rossonero. E che #Elliott fa sul serio. I n… - Augusto76465897 : @milan_corner No no attenzione non è anti Eliott in maniera dichiarata, lui ha scaricato la colpa su Gazidis che ha… - GFI65 : @maffraPDN nessuno, mi chiedo a cosa servono i mega top manager che abbiamo in squadra se poi diamo in outsourcing… - EternoRN93 : RT @LucaParry85: 'Gazidis doveva portare sponsor dove sono' 'Questo quello è quell'altro' 'Quel rinnovo era scontato, quello non è un nuovo… - Redblack100x100 : RT @LucaParry85: 'Gazidis doveva portare sponsor dove sono' 'Questo quello è quell'altro' 'Quel rinnovo era scontato, quello non è un nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis “La