FOTO - "Sapere che può andare via mi fa male", Lady Callejon ripubblica le parole di Mertens (Di giovedì 9 luglio 2020) "Ho giocato sette anni con lui e Sapere che può andar via mi fa male", sono state queste alcune delle dichiarazioni da brividi di Dries Mertens sul compagno di squadre ed amico Josè Callejon, ormai pronto a lasciare Napoli vis ... Leggi su tuttonapoli

titty_napoli : RT @tuttonapoli: FOTO - 'Sapere che può andare via mi fa male', Lady Callejon riposta le parole di Mertens - tuttonapoli : FOTO - 'Sapere che può andare via mi fa male', Lady Callejon riposta le parole di Mertens - StefaniaFiducia : RT @zazieapiedi: Se volete sapere cosa è il maschilismo guardate ora #inonda. Non so se la Azzolina sia o no un buon ministro, ma sul passa… - bluehunger : RT @zazieapiedi: Se volete sapere cosa è il maschilismo guardate ora #inonda. Non so se la Azzolina sia o no un buon ministro, ma sul passa… - zazieapiedi : Se volete sapere cosa è il maschilismo guardate ora #inonda. Non so se la Azzolina sia o no un buon ministro, ma su… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Sapere FOTO - "Sapere che può andare via mi fa male", Lady Callejon riposta le parole di Mertens Tutto Napoli FOTO - "Sapere che può andare via mi fa male", Lady Callejon ripubblica le parole di Mertens

"Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male", sono state queste alcune delle dichiarazioni da brividi di Dries Mertens sul compagno di squadre ed amico Josè Callejon, ormai pr ...

FOTO - "Sapere che può andare via mi fa male", Lady Callejon riposta le parole di Mertens

"Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male", sono state queste alcune delle dichiarazioni da brividi di Dries Mertens sul compagno di squadre ed amico Josè Callejon, ormai pr ...

"Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male", sono state queste alcune delle dichiarazioni da brividi di Dries Mertens sul compagno di squadre ed amico Josè Callejon, ormai pr ..."Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male", sono state queste alcune delle dichiarazioni da brividi di Dries Mertens sul compagno di squadre ed amico Josè Callejon, ormai pr ...