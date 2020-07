Berlusconi risponde a Prodi: "Da Forza Italia nessun sostegno al Governo Conte" (Di giovedì 9 luglio 2020) Silvio Berlusconi “risponde” a Romano Prodi. “Non vi è, né da parte del Presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al Governo Conte”, scrive il presidente di Forza Italia in una lettera al Fatto Quotidiano.“La disponibilità alla collaborazione istituzionale, già espressa nella storia di Forza Italia nei confronti dei governi in carica, qualunque essi siano, nei momenti in cui sono in gioco vitali interessi nazionali, non ha in alcun modo il significato di una partecipazione o di un atteggiamento benevolo, oggi o in futuro, verso ... Leggi su huffingtonpost

DeborahBergamin : Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset -… - EmanuKant : RT @DeborahBergamin: Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset - @Berlus… - rassegnatevi : Bonafede in aula risponde all'interrogazione di Italia Viva sul caso #Berlusconi. 'Gli accertamenti si fanno solo s… - HuffPostItalia : Berlusconi risponde a Prodi: 'Da Forza Italia nessun sostegno al Governo Conte' - aloisio20437414 : RT @DeborahBergamin: Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset - @Berlus… -