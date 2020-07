Torino-Brescia, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, si sfidano Torino-Brescia per la trentunesima giornata di campionato. Le probabili formazioni del match Tre punti pesanti in palio. Allo stadio Olimpico “Grande Torino” va in scena la partita che mette di fronte Torino-Brescia, valida per la giornata numero 31 della Serie A. I granata hanno un disperato bisogno di punti per non essere risucchiati nelle zone calde. Il quintultimo posto con 31 punti inizia a diventare insidioso, specie dopo la vittoria del Lecce ai danni della Lazio e lo spettro della retrocessione si avvicina. Inoltre, va riscattato il pesante 1-4 subito nel Derby contro la Juventus. Anche il Brescia ha una necessità importante di ottenere punti. Le Rondinelle guardano con maggiore fiducia al finale di stagione dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona nell’ultimo turno che ha riacceso la ... Leggi su zon

