Ok Fda a vendita negli Usa di Iqos con indicazione "ridotta esposizione" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Food and Drug Administration ha autorizzato la commercializzazione negli Usa del prodotto a tabacco riscaldato Iqos di Philip Morris come un prodotto del tabacco a rischio modificato. L’Agenzia monitorerà attentamente i dati per verificare che la vendita del prodotto continui ad essere appropriata, incluse le valutazioni circa il potenziale aumento di utilizzo tra i giovani.“I dati dimostrano che commercializzare questi particolari prodotti con le informazioni autorizzate potrebbe aiutare i fumatori adulti dipendenti a lasciare le tradizionali sigarette e a ridurre la loro esposizione alle sostanze dannose, ma solo se il passaggio avviene in modo completo” ha dichiarato Mitch Zeller, direttore del Centro per i Prodotti del Tabacco Fda. Leggi su huffingtonpost

