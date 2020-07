Covid, ogni giorno 12 mila persone rischiano la morte per fame (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Da quando la stagione del raccolto è finita non ho più un lavoro. Con i pochi soldi che sono riuscita a farmi prestare ho potuto comprare solo del pane, ma non basta a sfamare i miei figli» racconta Wardeh madre di sette figli, rimasta sola dopo aver perso il marito. Quando riesce a lavorare la sua paga è inferiore ai due euro al giorno. Succede in Siria dove, a oltre dieci anni dall’inizio della guerra, ai 9,3 milioni che soffrono … Continua L'articolo Covid, ogni giorno 12 mila persone rischiano la morte per fame proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Covid ogni Covid, ogni giorno 12 mila persone rischiano la morte per fame Il Manifesto Coronavirus Covid-19: WeCa, online l’ultimo tutoriale con la testimonianza del vescovo Olivero

Diciottesimo e ultimo appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i webinar WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul sito e in televisione sui canali del circuito Corallo Sat. Il ...

Coronavirus Covid-19: mons Ojea (presidente vescovi) a Settimana sociale argentina, “lavorare per l’unità e per nuovo modello economico”

La situazione dei disoccupati, della fame, della marginalità richiede unità di pensiero, è necessario lavorare insieme per raggiungere un’unità poliedrica, come la definisce il Papa, un’unità con chi ...

