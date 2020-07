Era Neville Paciock in Harry Potter: oggi a 31 anni è diventato bellissimo, uno schianto [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Conosciamo Nevil Paciock quando è solo bambino; ha dieci anni e frequenta il primo anno nella scuola di magia di Hogwarts. In Harry Potter è buffo, un po’ goffo; non piace alle ragazze ed è sempre preso di mira. Il cappello magico determina la casata a cui dovrà appartenere: Grifondoro. Il suo personaggio subisce un’evoluzione sorprendente; da bambino timido e riservato, pian piano, avventura dopo avventura, diventa coraggioso, fondamentale per la sopravvivenza della scuola e della magia. Nell’ultimo episodio della saga, quasi alle battute d’arresto, lo vediamo tenere un discorso forte e importante davanti al Signore Oscuro, Voldemort. Dunque, un gran coraggio. Abbiamo notato anche una trasformazione fisica significativa; oggi, a 31 anni, è diventato su sex symbol… Da bimbo goffo in Harry Potter a tipo da copertina: ... Leggi su velvetgossip

