Anticipazioni Quarta Repubblica stasera in tv: tutti i temi e gli ospiti della puntata (Di lunedì 6 luglio 2020) stasera in Tv su Retequattro una nuova puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento Mediaset condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata di stasera, lunedì 6 luglio 2020, ci saranno come ospiti la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Spazio ad un ampio approfondimento, con video e documenti inediti, sul caso della sentenza della Cassazione che nel 2013 confermò la condanna per frode fiscale a carico di Berlusconi. Quarta Repubblica, puntata lunedì 6 luglio 2020: ospiti, Anticipazioni e servizi Nel corso della puntata in onda stasera, lunedì 6 luglio 2020, ci sarà un'intervista a Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera. Spazio poi a reportage e testimonianze che racconteranno le difficoltà di questa estate con hotel ...

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Quarta GOMORRA quarta puntata anticipazioni domenica 12 luglio 2020 TVSerial Stranger Things 4 anticipazioni, la serie tv torna su Netflix

La produzione di una delle serie tv più amate della piattaforma di Netflix, Stranger Things, ha subito un arresto come molte altre a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus. Come è accaduto ...

Temptation Island 2020, la prima puntata in 120 secondi

