Risultati Serie A 30ª giornata – Brescia in vantaggio, accorcia il Parma [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 5 luglio 2020) Risultati Serie A 30ª giornata – Scende di nuovo in campo la Serie A. Il primo match, il derby della Mole, è appannaggio della Juve, che schianta il Torino per 4-1. Successo del Sassuolo contro il Lecce, finisce 4-2. Domenica il resto del turno. Il Bologna vince a San Siro contro l’Inter. Alle 19,30 si giocano le altre cinque gare: Brescia-Verona, Cagliari-Atalanta, Parma-Fiorentina, Sampdoria-SPAL e Udinese-Genoa. Chiude Napoli-Roma. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati SABATO ore 17,15 Juventus-Torino 4-1 (3′ Dybala, 29′ Cuadrado, 45’+5 Belotti, 60′ Ronaldo, 86′ Djidji) (LE PAGELLE) ore 19,30 Sassuolo-Lecce 4-2 (3′ Caputo, 26′ Lucioni, 62′ rig. Berardi 67′ rig. Mancosu, 77′ Boga, 82′ Muldur) (LE PAGELLE) ore 21,45 Lazio-Milan 0-3 (24′ Calhanoglu, 33′ ... Leggi su calcioweb.eu

Risultati serie A, la diretta LIVE della 30^ giornata

La 30^ giornata di Serie A prosegue con sfide molto interessanti. A Verona, l'Hellas si gioca ancora chance d'Europa contro un Brescia che deve riscattare il 6-0 di San Siro con l'Inter. Possibilità e ...

La 30^ giornata di Serie A prosegue con sfide molto interessanti. A Verona, l'Hellas si gioca ancora chance d'Europa contro un Brescia che deve riscattare il 6-0 di San Siro con l'Inter. Possibilità e ...