Coronavirus | guariti grazie a cura con plasma I medici | risultati sorprendenti

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 105.813 • Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%) • Dimessi/Gu… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 199.414 (+1.739) Casi pos… - TgrBasilicata : Sono tutti negativi i 287 tamponi processati ieri in Basilicata. La regione torna a contagio 0. Attualmente i casi… - NicolMolinari1 : Dati di #Oggi #28Aprile di #COVID19 della #Lombardia POSITIVI +303 GUARITI +440 DECEDUTI +126 NUOVI CASI/CO… - Bunker_NNV : ???? #coronavirus #italia 28/04/2020: -608 casi positivi attivi, +382 morti, +2.317 dimessi/guariti, +2.091 nuovi con… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus guariti

17:54Coronavirus, il bollettino di oggi 28 aprile in Sicilia: 35 positivi in più rispetto a ieri 17:52Covid19 Sicilia, situazione stabile, 35 nuovi contagi, 745 guariti e 232 morti in totale ...La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da coronavirus. Oggi non c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazion ...