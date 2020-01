Tragedia in Galleria, si Schianta Contro il Muro e Muore 23enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella tarda serata di ieri, martedì 28 gennaio, si è verificato un terribile incidente stradale. All’interno della Galleria sulla statale 131 Dcn, all’altezza di San Teodoro e in direzione verso Nuoro, in Sardegna, un 23enne ha dramcamaticacamente perso la vita. La vittima è Massimo Sale, un camionista di Illorai, in provincia di Sassari. Secondo le prime ricostruzioni, Massimo Sale stava viaggiando a bordo di una Nissan Qashqai. All’improvviso, il veicolo ha impattato Contro la scaletta laterale in calcestruzzo della Galleria. Successivamente, ha sbandato diverse volte, fino a quando ha sbattuto Contro la parete in cemento della Galleria. L’impatto è stato così violento che l’automobile è rimasta distrutta. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Tuttavia, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il ... youreduaction

