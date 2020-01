Vito Crimi non ricorda il significato delle 5 stelle del M5S (Di martedì 28 gennaio 2020) Ieri durante la conferenza stampa d’esordio di Vito Crimi come Capo Politico Provvisorio del MoVimento 5 stelle e mentre regalava il primo commento sulle elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna, è arrivato l’ennesimo capolavoro: il CPP non ricordava il significato di una delle 5 stelle che formano il simbolo del M5S. “I 5 stelle non erano sinistra-destra, sopra-sotto: i 5 stelle erano Acqua Pubblica, Ambiente, Connettività, Trasporti, …la quinta stella? Innovazione!”. In realtà la quinta stella significa “Sviluppo” e non Innovazione. Vito #Crimi, oggi, non riusciva a ricordare il significato di una delle #5stelle. Un esordio col botto! pic.twitter.com/ehlPaKeEe9 — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 27, 2020 Crimi ha ammesso che le elezioni non sono andate bene: “Le regionali non sono andate bene, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ... nextquotidiano

pietroraffa : Vito #Crimi, oggi, non riusciva a ricordare il significato di una delle #5stelle. Un esordio col botto! - pietroraffa : Un applauso a Vito Crimi per questo straordinario esordio #maratonamentana #EmiliaRomagna2020 - davidallegranti : Beh dai, la prima vittoria di Vito Crimi leader -