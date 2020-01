Coppa Italia, Milan-Torino: rossoneri con il lutto al braccio per Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) "Stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e ad altre 7 vittime". Questo l'annuncio dei rossoneri. foxsports

Inter : ?? | GRAZIE Il risultato non è stato quello che volevamo ma il nostro cammino prosegue... subito testa alla Coppa I… - SkySport : #MilanTorino, minuto di silenzio per #Kobe Bryant in #CoppaItalia #SkySport #KobeBryant - Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina! - Gallinari racconta #Bryant - #Eriksen all'Inter - Milan-Torino in Coppa Italia… -