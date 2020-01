Ballando con le Stelle: storica ballerina lascia Milly Carlucci dopo 12 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ballando con le Stelle sta riscaldando i motori, ma nel cast della prossima edizione (che inizierà a marzo) non ci sarà Samanta Togni, storica ballerina di Milly Carlucci. A confessare l’abbandono è stata proprio la Togni fra le pagine del settimanale Gente. “Lascio Ballando con le Stelle, mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dover uscire dal ruolo di insegnante. Voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no”. Che sia una (velata) richiesta a Milly Carlucci per scalare di livello e passare da insegnante a…giudice? Considerando che la conduttrice è affezionatissima alla giuria (alcuni componenti sono lì da oltre un decennio) dubito fortemente che abbia voglia di sostituire qualcuno per far spazio a lei. Ballando con le Stelle, la storia di Samanta ... bitchyf

