‘Ndrangheta, giudice non deposita motivazioni della sentenza: scarcerati cinque condannati (Di domenica 26 gennaio 2020) La sentenza del processo “Costa Pulita” non è stata ancora depositata e cinque imputati condannati per mafia sono stati scarcerati per decorrenza termini. È passato un anno e mezzo, infatti, da quando si è concluso il troncone del processo contro la cosca Mancuso che si è celebrato con il rito abbreviato. Da allora (era 31 luglio 2018), il giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro Pietro Caré non è riuscito a scrivere la sentenza con la quale aveva condannato i vertici della famiglia mafiosa di Limbadi e i boss delle cosche alleate che erano stati arrestati nell’aprile 2016. Per questo motivo, su richiesta degli avvocati, lo stesso gup ha disposto l’immediata scarcerazione di Pasquale Prossomariti (condannato a 7 anni di carcere), Giancarlo Lo Iacono (8 anni) e i presunti boss Leonardo Melluso (10 anni) e Carmine il Grande (10 anni). Per tutti e quattro si sono spalancate le ... ilfattoquotidiano

