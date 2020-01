Meghan Markle sogna la politica: «Un ruolo nelle prossime presidenziali Usa» (Di domenica 26 gennaio 2020) Meghan Markle dopo l’addio alla casa reale sognerebbe la politica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attrice americana, ormai trasferitasi in Canada insieme ad Harry e al figlio Archie, si sarebbe sentita frustrata dopo essersi allontanata per così tanto tempo, a causa degli impegni e dei doveri istituzionali monarchici, dalla politica del suo paese di origine, ovvero l’America. Pare che voglia riprendere in mano la sua vita e tornare attiva su quel fronte. Alcuni pensano, addirittura che potrebbe avere un ruolo persino nelle prossime elezioni presidenziali. Meghan ha sempre avuto a cuore la politica, in passato ha attaccato duramente Trump dandogli del misogeno e persino i suoi atteggiamenti reali sono rimasti coerenti in tal senso. Quando il presidente americano fece visita a Buckingham Palace lo scorso maggio Meghan non era presente adducendo come ... newscronaca.myblog

cditalia : RT @MarioManca: Gli auguri (commoventi) di Céline Dion al figlio René-Charles e gli altri gossip del weekend - VanityFairIt : «Sono così orgogliosa di come stai vivendo la tua vita. Voglio che tu sappia che tuo padre continua a supportarti e… - MarioManca : Gli auguri (commoventi) di Céline Dion al figlio René-Charles e gli altri gossip del weekend -