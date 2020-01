LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: Italia fantastica negli sport invernali. Face Time Bourbon vince l’Amerique (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 17.15 SHORT TRACK – L’Italia femminile ha conquistato la medaglia nella staffett agli Europei. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 17.00 CALCIO – Si sono disputate tre partite valide per la 21^ giornata di Serie A: Parma e Verona hanno vinto in casa e sognano l’Europa League, 0-0 tra Sampdoria e Sassuolo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 16.50 PALLANUOTO – L’Italia ha chiuso gli Europei al sesto posto, il Settebello ha perso la finalina di consolazione contro la Serbia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 16.40 CALCIO FEMMINILE – Pareggio tra Roma e Fiorentina, vittoria dell’Inter nei posticipi della 13ma giornata di Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 16.30 VOLLEY – Perugia ha sconfitto Milano per 3-0 nel match ... oasport

