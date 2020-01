Un Carabiniere ha contattato a nome della Lega la signora al citofono con Salvini? L’Arma indaga (Di sabato 25 gennaio 2020) Ci sono nuovi dettagli da prendere in esame a proposito dell’episodio che martedì scorso ha visto protagonista Salvini al citofono, presso l’abitazione di un tunisino da lui accusato di essere uno spacciatore del quartiere in cui si trovava. Se da un lato abbiamo versioni contrastanti su chi abbia contattato chi, in riferimento alle diverse vedute della signora al fianco dell’ex Ministro dell’Interno e quella fornita dallo stesso Salvini ieri (ne abbiamo parlato con un articolo specifico), c’è un altro aspetto al momento senza risposta. Il Carabiniere che avrebbe contattato per conto della Lega la signora del citofono Come riporta Next Quotidiano, infatti, l’Arma dei Carabinieri avrebbe deciso di aprire un indagine interna. Il motivo? Tra le diverse dichiarazioni rilasciate in questi giorni dalla signora che ha accompagnato Salvini presso il tanto ... bufale

