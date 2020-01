I migliori ristoranti vegetariani e vegani a Milano (Di giovedì 23 gennaio 2020) JoiaFlower BurgerCapra e CavoliAvo BrothersGheaBistroBiòSoulgreenLa Sana GolaAltattoAlhambraFairouzNaBiBasterebbero un nome, un cuoco e una data: Joia, Pietro Leeman, 1989. 30 anni fa, in via Panfilo Castaldi 18, apriva un ristorante che avrebbe segnato un’epoca diventando precursore di una cucina verde, etica e sostenibile. Nel 1996, il cuoco di origine svizzera – allievo tra i preferiti di Gualtiero Marchesi – conquistò persino la Stella Michelin, la prima per un ristorante in Europa dove non si serviva neppure un piatto di carne e la sola ancora oggi in Italia. «All’inizio preparavo piatti più semplici, ma poi è nata l’esigenza di creare un luogo di alto livello, anche perché il mio intento è sempre stato quello di avvicinare le persone a una cucina sana e vegetariana però per far questo è importante anche che ci sia qualità, gusto e bellezza. La cucina di Joia è ... vanityfair

lillydessi : Ristoranti romantici Milano: i locali migliori dove trascorrere una serata in coppia - lillydessi : Ristoranti romantici Milano: i locali migliori dove trascorrere una serata in coppia - gigi4kili : Gestire la cantina e la sala di uno dei migliori ristoranti del mondo: Vincenzo Donatiello racconta il suo lavoro… -