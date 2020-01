VIDEO Della Monica-Guarise quarti dopo lo short agli Europei di Graz. Riviviamo il loro programma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ottimi segnali arrivano da Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha guadagnato il quarto posto dopo lo short program ai Campionati Europei di pattinaggio artistico, in scena questa settimana nella città di Graz, in Austria. Gli azzurri, malgrado una leggera sbavatura nel triplo rittberger lanciato arrivato a due piedi, hanno convinto pubblico e giuria sfoggiando un bel triplo salchow in parallelo e un positivo triplo twist, brillando inoltre nel sollevamento reverse lasso, chiamato di livello 4 come la serie di passi e la spirale. Riviviamo la prova di Nicole e Matteo, pattinata sulle note passionali di “Crazy in Love” nella versione del film “50 sfumature di grigio“. IL VIDEO DELLO short PROGRAM DI GABRIELE FRANGIPANI Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

