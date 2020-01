Silvia Provvedi è incinta: le foto del pancione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ ufficiale: l’ex fidanzata di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, aspetta il suo primo bambino ed è incinta da già cinque mesi. La cantante è stata sorpresa con il pancione in bella vista mentre era in compagnia del compagno, Giorgio De Stefano, e della sorella Giulia. Silvia Provvedi è incinta Dopo che i rumors si sono fatti sempre più insistenti, sono emerse le prime foto di Silvia Provvedi incinta del suo primo figlio: la cantante e il fidanzato Giorgio De Stefano sembrano essere più felici che mai. I due sono stati pizzicati per le vie di Milano in compagnia della sorella di lei, Giulia Provvedi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mondo della TV (@ilmondodellatv) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:01 PST Secondo indiscrezioni la cantante vorrebbe una femmina, e da ormai due anni procede a gonfie vele la sua storia d’amore con il ... notizie

