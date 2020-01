La Cassazione: Legittimo l’uso del virus spia trojan. Pignataro: Strumento d’indagine prezioso (Di martedì 21 gennaio 2020) Sull’utilizzo del “virus spia” trojan o più comunemente definito“ cavallo di Troia” in materia di criminalità e di corruzione per i reati superiori ai 5 anni, interviene il dott. Salvatore Pignataro, Presidente regionale in Campania dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza, componente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi (settore scientifico: scienze investigative) presieduta dall’ex comandante dei Carabinieri del Ris Generale Luciano Garofano e socio ordinario dell’Associazione Italiana Consulenti di Intelligence e Security. Sull’uso per specifiche esigenze investigative disposte dall’Autorità Giudiziaria, di recente la Cassazione penale nella sentenza n° 741/2020 ritiene Legittimo l’utilizzo di “trojan” cioè del virus “spia” che, inviato per via telematica si auto-installa in telefoni, tablet, computer e attrezzature informatiche per ... ildenaro

