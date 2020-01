Sanremo 2020, Amadeus accerchiato dalla politica, Fiorello lo difende, Junior Cally rischia (Di lunedì 20 gennaio 2020) accerchiato dalla politica. Dopo aver faticosamente spento (e non definitivamente, vero Michelle Hunziker?) le polemiche per le presunte frasi sessiste pronunciate in conferenza stampa ormai una settimana fa, e nel bezzo mezzo dei forfait annunciati da Salmo e Monica Bellucci, Amadeus è adesso alla prese con la levata di scudi bipartisan della politica contro Junior Cally. Junior Cally: deputate contro la sua partecipazione a Sanremo 2020 per frasi violente e sessiste. La replica del cantante Sanremo 2020: la presenza di Junior Cally non è gradita dalle deputate italiane. La spiegazione e la replica del cantante mascherato. Sanremo 2020, Amadeus accerchiato dalla politica, Fiorello lo difende, Junior Cally rischia pubblicato su TVBlog.it 20 gennaio 2020 18:03. blogo

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' -