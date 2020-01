Banche: Minenna, ‘ridurre frammentazione sistema finanziario europeo’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La riduzione della frammentazione del sistema finanziario europeo è un obiettivo da perseguire necessariamente, e la diversificazione è un utile strumento. Certo non privo di costi, anche rilevanti, per chi parte con un gap notevole come il sistema bancario italiano”. Così Marcello Minenna in un articolo pubblicato ieri su ‘Il Sole 24 Ore’ e intitolato ‘meno titoli di Stato nel bilancio delle Banche: una prospettiva globale’. “Non voglio scomodare gli eretici Eurobonds, che prevedono una mutualizzazione dei rischi a zero costi per i governi con un maggior rischio sovrano, o la condivisione dei rischi ‘responsabilizzata’ con precisi impegni e vincoli per gli Stati meno virtuosi come appare nella proposta che ho sviluppato coi colleghi Giovanni Dosi, Andrea Roventini e Roberto Violi. Se proprio ... meteoweb.eu

