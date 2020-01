La sfida ecologica di Microsoft: riuscirà ad eliminare entro il 2030 tutte le emissioni di CO2 che ha prodotto fino ad oggi? (Di sabato 18 gennaio 2020) L’ambiziosa svolta ecologica di Microsoft. riuscirà ad arrivare in pari con le emissioni prodotte fino ad oggi? emissioni di anidride carbonica a zero entro il 2030: questo l’ambizioso obiettivo del colosso di Redmond. L’annuncio lanciato da Microsoft non lascia dubbi: l’azienda americana vuole provare a rimuovere dall’atmosfera l’equivalente di emissioni che ha emesso dal 1975, … L'articolo La sfida ecologica di Microsoft: riuscirà ad eliminare entro il 2030 tutte le emissioni di CO2 che ha prodotto fino ad oggi? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

