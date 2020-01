Puglia, bimbo di 12 anni non vaccinato ricoverato per influenza: è grave (Di giovedì 16 gennaio 2020) Puglia, un bimbo di 12 anni è ricoverato in ospedale per l’influenza. Le sue condizioni di salute sono piuttosto gravi, il bambino non è vaccinato e presenta altre patologie. In Italia si registra un elevato aumento dei contagi e si va verso i 3 milioni di casi ma il primo caso grave si registra in Puglia dove è stata superata la soglia epidemica dell’influenza. Il dodicenne è ricoverato al reparto pediatrico dell’ospedale, non è vaccinato e presenta anche altre patologie. Secondo i dati di Influnet che sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute, l’incidenza influenzale in questa regione ha raggiunto in 5 casi ogni mille assistiti. Sono circa 90 mila i cittadini pugliesi che da novembre del 2019 ad oggi si sono ammalati ma il picco dell’influenza è previsto ... Leggi la notizia su bigodino

gianlucalomuto : Foggia, incidente sulla A14 tra Poggio Imperiale e Termoli: muore bimbo di 3 anni - Borderline_24 : #Incidente stradale nel Foggiano, muore bimbo di 3 anni - AnsaPuglia : Muore bimbo 3 anni in A14 nel Foggiano. Il padre è in ospedale, cordoglio del sindaco di Chieuti #ANSA -