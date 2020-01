Australia, richiamati 3000 riservisti contro i roghi. La più grande mobilitazione del dopo guerra (Di sabato 4 gennaio 2020) È una vera e propria guerra quella che si sta combattendo in Australia contro le fiamme che da giorni distruggono e uccidono nel sud-est. Una catastrofe che ha indotto il premier Scott Morrison a richiamare 3.000 riservisti per far fronte alla crisi. La più grande mobilitazione del dopoguerra. Decine di migliaia di persone sono state evacuate da tre Stati, mentre due persone sono morte nella notte fra venerdì e sabato Kangaroo Island, lungo la costa meridionale, dove le fiamme hanno già quasi completamente distrutto il Parco Nazionale Flinders Chase e minacciano ora di raggiungere anche aree più popolose. Secondo la polizia, le vittime si trovavano vicino alla cittadina di Parndana. Gli incendi sull’isola sono cominciati il 20 dicembre scorso e hanno già bruciato oltre 1.000 chilometri quadrati di territorio. Intanto Sydney rischia di rimanere al buio, con i roghi che stanno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

