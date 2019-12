Ruth Wilson ha lasciato The Affair per il clima ostile e per la “continua nudità” anche

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si alza il coperchio di un altro vaso di pandora che potrebbe far esplodere un altro scandalo e questa volta al centro di tutto c'èche haThesenza una causa e una motivazione ben precisa. A quanto pare l'attrice non può rivelare niente perché vincolata da una serie di contratti e di firme ma c'è qualcuno che lo ha fatto per lei svelando storie che nessuno avrebbe mai immaginato. Naturalmente si tratta di rivelazioni che vanno prese con le pinze almeno fino a che qualcuno dei diretti interessati non finirà per dire la sua confermando o smentendo tutto quello che è successo.Nell'estate del 2018, l'attriceha sbalordito i fan annunciando improvvisamente di averThesenza alcuna spiegazione. Giorni dopo la sua partenza, l'attrice ha intrapreso un tour promozionale per il suo nuovo film ma i giornalisti non hanno fatto altro che ...

bianca_log : RT @biscottoverde: Tra una settimana finisce la prima stagione di #HisDarkMaterials e vorrei consigliare a tutti di guardarlo e il motivo s… - biscottoverde : Tra una settimana finisce la prima stagione di #HisDarkMaterials e vorrei consigliare a tutti di guardarlo e il mot… - CostanzaRdO : Leggete bene, questa è una bomba. Ecco perché Ruth Wilson aveva lasciato @SHO_TheAffair. -